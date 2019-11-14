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14 ноября 2019, четверг, 15:27 101
Внешняя политика 2019-11-14T15:28:11+02:00
Українські Новини
Украина стала "разменной монетой" для США, - Пристайко

Украина стала "разменной монетой" для США, - Пристайко

Украина, США, Вадим Пристайко , Разменная монета
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Украина стала "разменной монетой" для Соединенных Штатов Америки в скандале вокруг импичмента Президента США Дональда Трампа.

Об этом Пристайко сказал в интервью интернет-изданию "BBC Украина", передают Українськi Новини.

"Наша позиция, которую мы докладываем всем Президентам, сколько бы у нас их не было, - что надо использовать возможности по обе стороны прохода в Конгрессе (демократы и республиканцы). И худшее, что мы можем сделать, - это стать разменной монетой. К большому сожалению, мы являемся такой монетой сейчас, и мы стараемся, как министерство выкарабкаться из этого", - сказал он.

По словам министра, Украина просит США не использовать ее как разменную монету и об этом не один раз говорил Президент Владимир Зеленский, обещая расследовать все случаи возможной коррупции, связанной с США.

Пристайко отметил, что отношения с США являются залогом безопасности для Украины.

Как сообщали Українські Новини, 25 сентября Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена Хантера.

Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

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