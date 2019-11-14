Україна стала "розмінною монетою" для США, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Україна стала "розмінною монетою" для Сполучених Штатів Америки в скандалі навколо імпічменту Президента США Дональда Трампа.

Про це Пристайко сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "BBC Україна", передають Українські Новини.



"Наша позиція, яку ми доповідаємо всім Президентам, скільки б у нас їх не було, - що треба використовувати можливості по обидва боки проходу в Конгресі (демократи і республіканці). І найгірше, що ми можемо зробити, - це стати розмінною монетою. На превеликий жаль, ми є такою монетою зараз, і ми намагаємося, як міністерство видертися з цього", - сказав він.



За словами міністра, Україна просить США не використовувати її як розмінну монету і про це не один раз казав Президент Володимир Зеленський, обіцяючи розслідувати всі випадки можливої корупції, пов'язаної з США.



Пристайко зазначив, що відносини з США є запорукою безпеки для України.



Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена Хантера.



Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.