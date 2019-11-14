В Украину идут морозы: перед выходными местами похолодает до -2

В то же время, из-за "осевшего" в Украине антициклона синоптики изменили свои прогнозы на ноябрь и существенно отодвинули приход холодов и морозов до -11 на последнюю декаду месяца, 15 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, во Львовской области +3…+8 градусов, днем +6…+11 градусов. В Карпатах дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов. В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +8…+10 градусов. В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +8…+10 градусов. В Сваляве дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Черниговской и Сумской областях 0…+5 градусов; днем +5…+10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Полтавской и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, в Донецкой области 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с (кроме Одесской области). Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +9…+16 градусов, в Одесской области +13…+18 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов. В Ялте без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

Погода 15 ноября. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, шапки и зонты можно убрать в шкаф: синоптики дали прогноз погоды на неделю. Тем временем октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру. Кроме того, синоптики прогнозируют холодную зиму с аномальными морозами и рекордными снегопадами.