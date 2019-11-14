В Україну йдуть морози: перед вихідними місцями похолодає до -2

В той час, як "осіла" в Україні антициклону синоптики змінили свої прогнози на листопад і істотно відсунули прихід холодів і морозів до -11 на останню декаду місяця, 15 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +8...+10 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, у Львівській області +3...+8 градусів, удень +6...+11 градусів. У Карпатах дощ, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +2...+7 градусів. У Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, удень +8...+10 градусів. У Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, удень +8...+10 градусів. У Сваляві дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, у Чернігівській і Сумській областях 0...+5 градусів, вдень +5...+10 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Полтавській і Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +5...+10 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, в Донецькій області 0...+5 градусів, удень +6...+11 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с (крім Одеської області). Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +9...+16 градусів, в Одеській області +13...+18 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Ялті без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Погода 15 листопада. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, шапки і парасольки можна прибрати в шафу: синоптики дали прогноз погоди на тиждень. Тим часом октябрськая погода побила рекорди тепла майже по всьому світу. Крім того, синоптики прогнозують холодну зиму з аномальними рекордними морозами і снігопадами.