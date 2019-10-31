Депутат Скороход расплакалась в зале Рады из-за игнорирования ее правок

Депутат Верховной Рады Анна Скороход от "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок к законопроекту №2239-1 по анбандлингу газотранспортной системы на пленарном заседании.

Об этом сообщает Lb.ua.

"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то походит и говорит: перестань их подавать", - сказала депутатка в слезах.

"Вчера на комитете мы достигли каких-то договоренностей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не были достигнуты", - продолжила она.

Разумкову пришлось попросить ее не плакать, и правки начали ставить на подтверждение.

Как сообщали Українські Ноивни, Верховная Рада приняла законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). За принятие в целом законопроекта №2239-1 проголосовал 341 депутат при минимально необходимых 226.

Тем временем журналисты опубликовали новые переписки депутата Богдана Яременко с девушками.