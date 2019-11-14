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14 ноября 2019, четверг, 13:31 141
Силовые структуры 2019-11-14T13:32:11+02:00
Українські Новини
НАБУ отказалось расследовать дело Луценко

НАБУ отказалось расследовать дело Луценко

Расследование, НАБУ, Юрий Луценко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось расследовать возможное нецелевое использование бюджетных средств бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, который также фигурирует в уголовных производствах ГБР.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

9 октября на имя директора НАБУ Артема Сытника было подано заявление о совершении Луценко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде), ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) , ч. 4 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Однако сведения в Единый реестр досудебных расследований не были внесены. В связи с этим в суд была подана жалоба с требованием обязать НАБУ открыть дело в отношении Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.

Тем временем, Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от ЙовановичРанее Луценко уехал учить английский в элитную школу Лондона. Однако ему пришлось вернуться из-за проблем с сердцем его жены Ирины Луценко.

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