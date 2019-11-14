НАБУ отказалось расследовать дело Луценко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось расследовать возможное нецелевое использование бюджетных средств бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, который также фигурирует в уголовных производствах ГБР.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

9 октября на имя директора НАБУ Артема Сытника было подано заявление о совершении Луценко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде), ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) , ч. 4 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Однако сведения в Единый реестр досудебных расследований не были внесены. В связи с этим в суд была подана жалоба с требованием обязать НАБУ открыть дело в отношении Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.

Тем временем, Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович. Ранее Луценко уехал учить английский в элитную школу Лондона. Однако ему пришлось вернуться из-за проблем с сердцем его жены Ирины Луценко.