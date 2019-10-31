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31 октября 2019, четверг, 10:06 459
Силовые структуры 2019-10-31T10:07:25+02:00
Українські Новини
Луценко фигурирует в уголовных производствах ГБР

Луценко фигурирует в уголовных производствах ГБР

Роман Труба, Уголовные производства, ГБР, Луценко Юрий
Луценко Юрий Фото: Facebook
Луценко Юрий Фото: Facebook

Государственное бюро расследований имеет уголовные производства, в которых фигурирует бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом в эфире программы "Ваше Свобода" сообщил директор ГБР Роман Труба.

"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - сказал Труба.

"Открытие уголовного производства - это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап - это проведение расследование, собрание достаточных доказательств и установления объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональный, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве", - добавил руководитель ГБР.


Как сообщали Українські Новини, в НАБУ открыли дело на Луценко

Также Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты

Тем временем Юрий Луценко учит английский в элитной школе Лондона

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