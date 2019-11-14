подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 12:29 29
Общество 2019-11-14T12:32:58+02:00
Українські Новини
Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве хотят переделать в под ТРЦ

Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве хотят переделать в под ТРЦ

Дарница, Ж/д вокзал, Укрзализныця, Торговый центр, ТРЦ Киева
Дарницкий вокзал. Фото: wikipedia
Дарницкий вокзал. Фото: wikipedia

"Укрзализныця", которая ранее увеличила срок предварительной покупки билетов, планирует передать в концессию железнодорожный вокзал в Киеве на станции Дарница.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Дарницкий вокзал - один из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

По словам Евгения Кравцова, именно благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него на левом берегу Киева современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.

"До принятия Закона Украины "О концессиях", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечение инвесторов", - сказал Кравцов.

Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве была завершена в январе 2007 года. Незавершенным остается строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей, туннель без отделки и инженерных сетей), открытой автостоянки с подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября на Майдане Незалежности в Киеве в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок.

Напомним, украинские военные получили новый зал ожидания на Центральном киевском вокзале.

Больше новостей о: Дарница Ж/д вокзал Укрзализныця Торговый центр ТРЦ Киева

Архив
Новости
Импорт электроэнергии из России наносит убытки украинским энергокомпаниям, - СМИ 13:13
Рада планирует поднять налог на "айкос" и приравнять его к табаку 12:56
Суд продлил досудебное расследование по делу экс-замминистра МВОТ Грымчака до 14 февраля 2020 12:50
Зеленский заявил, что задолженность по зарплате шахтерам погашена 12:44
Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве хотят переделать в под ТРЦ 12:29
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
больше новостей
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok