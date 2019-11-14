Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве хотят переделать в под ТРЦ

"Укрзализныця", которая ранее увеличила срок предварительной покупки билетов,

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Дарницкий вокзал - один из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

По словам Евгения Кравцова, именно благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него на левом берегу Киева современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.

"До принятия Закона Украины "О концессиях", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечение инвесторов", - сказал Кравцов.

Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве была завершена в январе 2007 года. Незавершенным остается строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей, туннель без отделки и инженерных сетей), открытой автостоянки с подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября на Майдане Незалежности в Киеве в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок.

Напомним, украинские военные получили новый зал ожидания на Центральном киевском вокзале.