Гороскоп на завтра: что предсказывают астрологи всем символам в четверг

14 ноября всем знакам зодиака астрологи советуют не поддаваться на интриги и разного рода соблазны. Тише едеш, дальше будеш - девиз гороскопа на четверг. Узнайте, что предсказали астрологи овнам, тельцам, близнецам, ракам, львам, девам, весам, скорпионам, стрельцам, козерогам, водолеям, рыбам в четверг. Также вы можете сравнить свой день с вашим гороскопом на сегодня и узнать, насколько точными были предсказания для вашего знака во вторник, 12 ноября.

Овен (март 21 - апрель 20)

В четверг овнам полезно будет забыть о плохом и релаксировать. Не тратьте день на поиски зарытой собаки, так день закончится без неприятного осадка.

Телец (апрель 21 - май 21)

Вам кажется, что вас преследуют неудачи. Четверг как раз благоприятный день развенчать этот миф – вам необходимо проанализировать свои действия, они очевидны.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Близнецам звезды прогнозируют день хлопот по дому. Откладывать дальше ни в коем случае нельзя, так как другие проблемы продолжат череду нерешенных дел.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Не поддавайтесь на слухи и сами не ставайте их ретранслятором. Это не пойдет на пользу вашим отношениям с дорогим вам человеком. Лучше заняться продуктивным делом, результатом которого вы хоть можете быть довольны.

Лев (июль 23 - август 23)

Львам в четверг советуют астрологи на всякий случай молчать о важных вещах, чтобы ненароком не раскрыть какую-то ценную информацию. Особенно, если вы владеете коммерческими тайнами.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Гороскоп для дев на четверг предполагает приоритет логики и сдержанности над болтливостью и нерассудительностью. Это касается как семьи, так и работы.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Весы, возможно, почувствуют сильную мотивацию. Вы можете забыть о всем остальном и заниматься этим делом, а можете грамотно распланировать свое время, чтобы другие, тоже важные сферы жизни, не пострадали.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Скорпионам, как и ракам, грозят неприятные последствия из-за сплетней. Попробуйте не вступать в грязные игры, а сосредоточьтесь на укреплении перспективных профессиональных связей.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Секреты рано или поздно раскрываются. В четверг, может быть, вы станете обладателем скрытой правды. Подумайте, как использовать ее на благо себе и другим.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Козерогам звезды предсказывают интересный на открытия день. Но лучше всего, вам выступить в роли открывателя. На любовном фронте появились волны.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Если в четверг водолеи решать переливать из пустого в порожнее, ссоры и непонимание в семьи могут возникнуть на ровном месте. Лучше слов - действия.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Рыбам астрологи советуют быть последовательными, если впереди важное дело. Халатность сильно навредит. Если это ремонт в квартире, даже тон обоев сейчас имеет значение.