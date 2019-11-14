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14 листопада 2019, четвер, 09:55 5
Lifestyle 2019-11-14T11:30:03+02:00
Українські Новини
Гороскоп шопоголіка: що радять астрологи купувати сьогодні

Гороскоп шопоголіка: що радять астрологи купувати сьогодні

Гороскоп, поради астрологів, шопінг, гороскоп покупок
Шопінг. Фото: pixabay
Шопінг. Фото: pixabay

Сьогодні, 14 листопада, кожному знаку зодіаку астрологи дали поради, як його провести якомога краще. Водночас в загальних рисах четвер має бути з творчим ухилом - саме такий підхід допоможе вирішувати всі справи вдома і на роботі. Чого не скажеш про особисте життя. Астрологи рекомендують сьогодні не заводити нові знайомства, а зі своїм партнером уникати недовіри, не давати приводів для ревнощів.

Для любителів шопінгу, тим більше, що не за горами Чорна п'ятниця і магазини вже зараз пропонують гарні знижки, астрологи склали гороскоп покупок на сьогодні.

Що радять купувати астрологи 14 листопада

  • подарунки для батьків, близьких людей
  • дзеркала
  • швейні голки
  • товари для подорожей
  • товари для чоловіків: бритви, чоловічий одяг, вироби з металу, сталі, зброя
  • товари для навчання
  • унітази, туалетні приналежності
  • вироби з пластику, пластмаси

Які товари не варто купувати 14 листопада

  • вироби зі срібла
  • посуд
  • модні аксесуари
  • предмети мистецтва, дизайну
  • парфумерія
  • піни для ванни

Нагадаємо, Чорна п'ятниця традиційно проходить в останній тиждень листопада і прив'язана до Дня подяки в США, який відзначається в четвертий четвер листопада. У цей день відкривається сезон різдвяних покупок і магазини влаштовують великі розпродажі. Подивіться, що готують українські учасники і які будуть знижки. Також корисними будуть поради для вдалого шопінгу.

Тим часом українці все частіше купують в інтернеті, тому що так дешевше.

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