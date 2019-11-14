Гороскоп шопоголіка: що радять астрологи купувати сьогодні

Сьогодні, 14 листопада, кожному знаку зодіаку астрологи дали поради, як його провести якомога краще. Водночас в загальних рисах четвер має бути з творчим ухилом - саме такий підхід допоможе вирішувати всі справи вдома і на роботі. Чого не скажеш про особисте життя. Астрологи рекомендують сьогодні не заводити нові знайомства, а зі своїм партнером уникати недовіри, не давати приводів для ревнощів.

Для любителів шопінгу, тим більше, що не за горами Чорна п'ятниця і магазини вже зараз пропонують гарні знижки, астрологи склали гороскоп покупок на сьогодні.

Що радять купувати астрологи 14 листопада

подарунки для батьків, близьких людей

дзеркала

швейні голки

товари для подорожей

товари для чоловіків: бритви, чоловічий одяг, вироби з металу, сталі, зброя

товари для навчання

унітази, туалетні приналежності

вироби з пластику, пластмаси

Які товари не варто купувати 14 листопада

вироби зі срібла

посуд

модні аксесуари

предмети мистецтва, дизайну

парфумерія

піни для ванни

Нагадаємо, Чорна п'ятниця традиційно проходить в останній тиждень листопада і прив'язана до Дня подяки в США, який відзначається в четвертий четвер листопада. У цей день відкривається сезон різдвяних покупок і магазини влаштовують великі розпродажі. Подивіться, що готують українські учасники і які будуть знижки. Також корисними будуть поради для вдалого шопінгу.

Тим часом українці все частіше купують в інтернеті, тому що так дешевше.