подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 08:46 279
Внешняя политика 2019-11-14T08:48:03+02:00
Українські Новини
Задержанный в Польше ветеран Игорь Мазур вернулся в Украину

Задержанный в Польше ветеран Игорь Мазур вернулся в Украину

Польша, Ветеран, Игорь Мазур, Правый сектор, Людмила Денисова
Игорь Мазур. Фото: Facebook/Игорь Мазур
Игорь Мазур. Фото: Facebook/Игорь Мазур

Ветеран войны на Донбассе и украинский доброволец Игорь Мазур, который был задержан в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину.

Об этом сообщила на странце в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Только получила подтверждение, что Игорь Мазур, сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека на Родине! Консул лично сопровождал его переезд на территорию Украины", - сообщает Денисова.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко написал, что возвращение стало возможным благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти. 

"Это стало возможным в том числе и потому, что, еще вечером в день задержания украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, которые свидетельствуют о злоупотреблении РФ своим правом обращения к этой организации", - написал Геращенко.

Игорь Мазур (позывной "Тополь") - один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял ячейку "Правого сектора2 Киевщины, участник "Украина без Кучмы", оранжевой революции и событий евромайдан. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.

Как сообщали Українські Новини, Мазур заявил, что был в Чечне, но не участвовал в боевых действиях против России. 

Напомним, Польша передала Мазура на поруки консула 10 ноября. 

Больше новостей о: Польша Ветеран Игорь Мазур Правый сектор Людмила Денисова

Архив
Новости
Верховный Суд запретил НАБУ пиариться на упоминаниях Мартыненко, - адвокат 11:01
Федерация работодателей обратилась к Зеленскому и Гончаруку в защиту компании Бахматюка 10:55
Российский рубль упал в обменниках Киева 10:42
"Слуга народа" выступает против иностранных инвестиций в игорный бизнес, - нардеп 10:37
За неделю в Украине 150 тысяч человек заболело гриппом 10:35
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
больше новостей
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Генпрокуратура засекретила информацию о возможном участии Богдана в уголовных делах 17:46
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok