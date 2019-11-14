Задержанный в Польше ветеран Игорь Мазур вернулся в Украину

Ветеран войны на Донбассе и украинский доброволец Игорь Мазур, который был задержан в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину.

Об этом сообщила на странце в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Только получила подтверждение, что Игорь Мазур, сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека на Родине! Консул лично сопровождал его переезд на территорию Украины", - сообщает Денисова.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко написал, что возвращение стало возможным благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти.

"Это стало возможным в том числе и потому, что, еще вечером в день задержания украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, которые свидетельствуют о злоупотреблении РФ своим правом обращения к этой организации", - написал Геращенко.

Игорь Мазур (позывной "Тополь") - один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял ячейку "Правого сектора2 Киевщины, участник "Украина без Кучмы", оранжевой революции и событий евромайдан. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.

Как сообщали Українські Новини, Мазур заявил, что был в Чечне, но не участвовал в боевых действиях против России.

Напомним, Польша передала Мазура на поруки консула 10 ноября.