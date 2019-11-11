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  • Задержанный в Польше боец УНА-УНСО Мазур заявляет, что был в Чечне, но не участвовал в боевых действиях против России
11 ноября 2019, понедельник, 19:48 114
Политика 2019-11-11T19:49:55+02:00
Українські Новини
Задержанный в Польше боец УНА-УНСО Мазур заявляет, что был в Чечне, но не участвовал в боевых действиях против

Задержанный в Польше боец УНА-УНСО Мазур заявляет, что был в Чечне, но не участвовал в боевых действиях против России

Польша, Чечня, Задержание, Игорь Мазур, Омбудсен

Задержанный активист УНА-УНСО и сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур заявляет, что ранее был в Чечне, но не участвовал в боевых действиях против России.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Pavlovsky News, передают Українськi Новини.

На вопрос, в чем его обвиняют, Мазур сказал, что дело в его руководстве общественной организацией "УНА-УНСО".

"Вы, наверное слышали, наверное про Сашка Билого и про Николая Карпюка, Стаса Клыха. Это одно дело у нас", - сказал он.

Также он добавил, что обвинения, что во время боевых действий в Чечне он якобы командовал Арсеном Яценюком, братьями Тягнибоками и Дмитрием Ярошем, абсурдны.

"Мы в боевых действиях участия не принимали. У нас была больше миссия сопровождать иностранных журналистов", - сказал он.

Мазур отметил, что в его обязанности входила защита журналистов во время войны.

Он заявил, что для Президента России Владимира Путина ничего не стоит обвинить его в том, что он воевал против России совместно с Яценюком, Тягнибоком и Ярошем.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу в Польше Мазура задержали по запросу России.

В воскресенье Польша передала задержанного ветерана АТО Мазура на поруки консула.

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