Польша передала задержанного ветерано АТО Мазура на поруки консула

Польша передала задержанного сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура, которого задержали в Польше по запросу Российской Федерации, на поруки консулу.

Об этом сообщила в соцсети facebook омбудсмен Людмила Денисова, передают Українські Новини.

"Суда об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не будет. Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине", - написала она.

На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве.

"Подчеркиваю, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", - добавила Денисова.

По ее словам, совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве поможет нарушить планы России, и скорее вернуть Игоря Мазура в Украину.

Как сообщали Українські Новини, в Польше задержали украинцев и поляков за незаконную перевозку мигрантов. Также в польском Гданьске задержали украинцев по подозрению в нападении с ножом на белоруса.