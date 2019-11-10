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10 ноября 2019, воскресенье, 16:49 34
Верховная Рада и партии 2019-11-10T17:10:54+02:00
Українські Новини
Польша передала задержанного ветерано АТО Мазура на поруки консула

Польша передала задержанного ветерано АТО Мазура на поруки консула

Верховная Рада, Польша, Задержание, Игорь Мазур, Людмила Денисова
Игорь Мазур. Фото: facebook.com/Игор Мазур
Игорь Мазур. Фото: facebook.com/Игор Мазур

Польша передала задержанного сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура, которого задержали в Польше по запросу Российской Федерации, на поруки консулу.

Об этом сообщила в соцсети facebook омбудсмен Людмила Денисова, передают Українські Новини.

"Суда об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не будет. Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине", - написала она.

На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве.

"Подчеркиваю, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", - добавила Денисова.

По ее словам, совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве поможет нарушить планы России, и скорее вернуть Игоря Мазура в Украину.

Как сообщали Українські Новини, в Польше задержали украинцев и поляков за незаконную перевозку мигрантов. Также в польском Гданьске задержали украинцев по подозрению в нападении с ножом на белоруса

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