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09 ноября 2019, суббота, 18:55 92
Внешняя политика 2019-11-09T19:03:31+02:00
Українські Новини
В Польше задержали бойца УНА-УНСО, воевавшего на Донбассе

В Польше задержали бойца УНА-УНСО, воевавшего на Донбассе

Задержание, УНА-УНСО, Игорь Мазур, Правый сектор, Задержание активистов, Задержание украинцев в Польше
Игорь Мазур. Фото: facebook.com/Игор Мазур
Игорь Мазур. Фото: facebook.com/Игор Мазур

В Польше, на пограничном пункте Дорогуск, по запросу России задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.

Об этом написала омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Призываю Министерство иностранных дел максимально способствовать освобождению Игоря Мазура - украинского общественного активиста и участника российско-украинской войны на Донбассе. Также, обращаюсь к представителям СМИ с просьбой максимально помочь распространить информацию, чтобы не допустить судилища и выдачи Игоря Мазура Российской Федерации", - говорится в нем.

Позже Денисова уточнила, что к Игорю Мазуру допустили украинского консула. Выясняются обстоятельства задержания.

11 ноября в городе Холм будет решаться вопрос о взятии его под стражу и экстрадиции в Россию.

Отметим, Игорь Мазур ("Тополь") - заместитель председателя УНА-УНСО. Ранее возглавлял "Правый сектор" в Киевской области, принимал участие в акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и революции Достоинства. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015.

Как сообщали Українські Новини, в Польше задержали украинцев и поляков за незаконную перевозку мигрантов.

Также в польском Гданьске задержали украинцев по подозрению в нападении с ножом на белоруса

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