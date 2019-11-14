Затриманий у Польщі ветеран Ігор Мазур повернувся в Україну

Ветеран війни на Донбасі і український доброволець Ігор Мазур, який був затриманий у Польщі за запитом РФ, повернувся в Україну.

Про це повідомила на сторінці у Facebook уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

"Тільки отримала підтвердження, що Ігор Мазур, співробітник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини на Батьківщині! Консул особисто супроводжував його переїзд на територію України", - повідомляє Денисова.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко написав, що повернення стало можливим завдяки чіткій та професійній роботі органів української влади.

"Це стало можливим в тому числі й тому, що, ще ввечері в день затримання українське бюро Інтерполу за дорученням Міністра МВС Арсена Авакова надало пакет документів, які свідчать про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї організації", - написала Геращенко.

Ігор Мазур (позивний "Тополя") - один з лідерів УНА-УНСО, деякий час очолював осередок "Правого сектора" Київщини, учасник "Україна без Кучми", помаранчевої революції та подій євромайдан. Служив на Донбасі у складі ЗСУ в 2014-2015 роках.

Як повідомляли Українські Новини, Мазур заявив, що був у Чечні, але не брав участь у бойових діях проти Росії.

Нагадаємо, Польща передала Мазура на поруки консула 10 листопада.