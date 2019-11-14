В Киеве ночью произошла серия поджогов магазинов

Поджоги в Киеве продолжаются. Ранее вночь на понедельник, 11 ноября, загорелся рынок "Юность", а сегодня, в ночь со среды на четверг, 14 ноября, по Киеву прошла серия поджогов, передает "Информатор"

Около 3:00, с разрывом в пять минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера", один из которых привел к тому, что в Петропавловской Борщаговке почти полностью выгорел BoxPark.

Первый поджог произошел около 02:50 в Днепровском районе столицы на улице Амвросия Бучмы. Трое неизвестных облили керосином и подожгли магазин сети "Молоко от фермера".

Спустя несколько минут после этого вспыхнул пожар в молочном магазине на улице Олены Телиги. Там охрана компании "Сириус" успела быстро пресечь разрушительную силу огня еще до приезда пожарных.

Третий поджог, в Петропавловской Борщаговке, привел к серьезным последствиям.

В BoxPark с магазина компании "Молоко от фермера" пламя быстро перебросилось на соседние боксы. В итоге около 10 торговых точек и все, что находилось внутри, сгорело. К счастью, в трех пожарах обошлось без пострадавших. Полиция разыскивает поджигателей в трех районах Киева, на место возгораний прибыли следователи.

Загоревшиеся боксы. Фото: Информатор

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Как сообщали Українські Новини, 12 нобря мужчина поджег себя в киевском зале игровых автоматов.

Напомним, подозреваемая, которая сожгла 14 га леса в Чернобыле из-за мести леснику отправилась под домашний арест.