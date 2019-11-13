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13 ноября 2019, среда, 22:16 38
Силовые структуры 2019-11-13T22:22:38+02:00
Українські Новини
Баканов рассказал, что у СБУ нет фактов проплаты акции "Нет капитуляции"

Баканов рассказал, что у СБУ нет фактов проплаты акции "Нет капитуляции"

Иван Баканов, Давид Арахамия, Марш нет капитуляции
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что общественные организации имеют право тратить деньги на массовые акции протеста. Об этом Баканов заявил в интервью изданию Главком.

Так, на вопрос журналиста о том, возбудила ли СБУ дело по заявлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который утверждал, что у него есть доказательства подкупа участников акций "Нет капитуляции", Баканов ответил следующее:

"Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их - в том числе на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования", - сказал Баканов.

Однако Баканов заявил, что у его службы нет "достоверных сведений, подтверждающих этот факт" и что "сейчас в СБУ нет такого производства".

Как сообщали Українські Новини, СБУ отказалась открыть дело о плате протестующим против "формулы Штайнмайера" по заявлению Арахамии.

А глава офиса Президента Андрей Богдан отреагировал на вече на Майдане, опубликовав, сколько платят участникам.

В начале октября около 10 тысяч человек протестовали на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

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