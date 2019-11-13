Баканов розповів, що СБУ не має фактів проплати акції "Ні капітуляції"

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що громадські організації мають право витрачати гроші на масові акції протесту. Про це Баканов заявив в інтерв'ю виданню Главком. Так, на питання журналіста про те, порушила СБУ справу за заявою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який стверджував, що у нього є докази підкупу учасників акцій "Ні капітуляції", Баканов відповів наступне: "Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші і витрачати їх - у тому числі на акції. Цей момент, можливо, потребує законодавчого врегулювання", - сказав Баканов. Однак Баканов заявив, що у його служби немає "достовірних відомостей, що підтверджують цей факт" і що "зараз в СБУ немає такого виробництва". Як повідомляли Українські Новини, СБУ відмовилася відкрити справу про плату протестувальникам проти "формули Штайнмайера" за заявою Арахамії. А глава офісу Президента Андрій Богдан відреагував на віче на Майдані, опублікувавши, скільки платять учасникам. На початку жовтня близько 10 тисяч людей протестували на Майдані Незалежності у Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайера".