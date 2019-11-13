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13 ноября 2019, среда, 21:45 89
Судебная власть 2019-11-13T21:57:59+02:00
Українські Новини
Суд продолжил арест "минера" моста Метро

Суд продолжил арест "минера" моста Метро

Арест, Мост Метро, Алексей Белько
Суд над Алексеем Белько
Суд над Алексеем Белько

Ветерана АТО Алексея Белько, из-за угроз взрыва которого в сентябре было заблокировано движение по мосту Метро в Киеве, оставил под стражей суд. Об этом сообщает адвокат Белька Маси Найем на своей странице в Facebook.

Так, Найем сообщил, что суд избрал для подозреваемого Белько альтернативу в виде залога в размере 288 тысяч гривен.

По его словам, рассказал, что ветераны Валерий Ананьев и Жора Турчак хотели взять Белько на поруки, однако суд отказал им, позволив отпустить "минера" под залог.

"Только что суд вынес решение, согласно которому Алексей Белько должен остаться под стражей. Вопреки факту (установлено экспертизой), что он нуждается в лечении", - написал Найем.

Как сообщали Українські Новини, защита угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько обжаловала его арест с залогом 288 тыс. гривен.

Ранее, 20 сентября, Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен бывшего военнослужащего Алексея Белько.

А полиция решила не вручать ему подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве.

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