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  • Суд одобрил заявление Медведевой против скандального Дроздова и обязал начать расследование
13 ноября 2019, среда, 20:39 11
СМИ 2019-11-13T20:40:26+02:00
Українські Новини
Суд одобрил заявление Медведевой против скандального Дроздова и обязал начать расследование

Суд одобрил заявление Медведевой против скандального Дроздова и обязал начать расследование

СМИ, Уголовное дело, Нацполиция, Остап Дроздов, Олеся Медведева
Олеся Медведева. Фото: Facebook/Олеся Медведева
Олеся Медведева. Фото: Facebook/Олеся Медведева

Шевченковский суд Киева решением от 12 ноября обязал Национальную полицию Киева начать расследование по заявлению специального корреспондента "Страны" Олеси Медведевой относительно разжигания ненависти Остапом Дроздовым, который назвал людей на Донбассе пропащими и предложил отбирать у них паспорта. 

Об этом журналистка рассказала на своей странице в Facebook. 

"Плохие новости для разжигателей. В связи с медлительностью Национальной полиции в регистрации уголовного производства и проведении досудебного следствия относитительно разжигания ненависти г-ном Дроздовым О.П., нами была направлена жалоба в Шевченковский суд Киева. Своим решением от 12.11.2019 суд обязал Национальную полицию Киева начать расследование по моему заявлению от 01.11.2019. Ожидаем от Национальной полиции выполнения решения суда в ближайшее время и принятие необходимых следственных и процессуальных решений", - написала Медведева. 

Как сообщали Українські Новини, журналистка "Страны" Медведева 1 ноября попросила Нацполицию расследовать разжигание ненависти телеведущим Дроздовым.

Напомним, нардеп Волошин также пообещал привлечь к ответственности журналиста Дроздова за разжигание ненависти.

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