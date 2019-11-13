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  • Зеленский разрешил вознаграждать обличителей коррупции: сколько заплатят
13 ноября 2019, среда, 20:14 84
Политика 2019-11-13T20:15:54+02:00
Українські Новини
Зеленский разрешил вознаграждать обличителей коррупции: сколько заплатят

Зеленский разрешил вознаграждать обличителей коррупции: сколько заплатят

Коррупция, Вознаграждение, Владимир Зеленский, Обличители коррупции
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский разрешил вознаграждать обличителей коррупции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В нем сказано, что Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции" № 198-их, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019.

Документ уполномочивает Нацагентство по предотвращению коррупции получать сообщения от обличителей (лица, которые сообщили о коррупционном правонарушении) через телефонные линии, официальные веб-сайты и сообщения в СМИ, сотрудничать с ними, обеспечивать их защиту, привлекать к ответственности нарушителей их прав.

Обличитель будет находиться под государственной защитой, ему обеспечивается анонимность. Такому лицу можно будет выплачивать денежное вознаграждение в рамках 10% от предмета преступления, если убыток государству составит 5 000 прожиточных минимумов и более (от 9,68 млн гривен).

В то же время вознаграждение не может превышать 3 тыс. минимальных зарплат (12,5 млн гривен). Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками.

Этот закон определяет правовой статус обличителей, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября Верховная Рада разрешила вознаграждать обличителей коррупции.

Также в "Слуге народа" считают, что коррупция Павелко должна стоить ему места главы УАФ

Тем временем Гончарук считает, что сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует.

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