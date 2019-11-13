В "Слуге народа" считают, что коррупция Павелко должна стоить ему места главы УАФ и стать поводом для жесткого наказания

В "Слуге народа" считают, что коррупция Павелко должна стоить ему места главы УАФ и стать поводом для жесткого

Депутат Верховной Рады Украины Георгий Мазурашу (фракция "Слуга народа") заявил, что коррупционные деяния президента Украинской ассоциации футбола (УАФ, ранее Федерация футбола Украины) Андрея Павелко должны не только стать поводом для привлечения его к ответственности, но и стоить ему места главы УАФ.

Об этом народный депутат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Если правоохранители докажут его виновность, злоупотребления вокруг выделения и освоения бюджетных средств - за такое надо наказывать жестко!" - подчеркнул нардеп, напомнив, что речь идет прежде всего о присвоении и растрате Павелко 1,28 млрд гривен госсредств, выделенных на строительство мини-футбольных полей по всей Украине. Которые, к слову, практически так и не были построены.

В свою очередь, акцентировал Мазурашу, УАФ должна способствовать привлечению Павелко к ответственности, а также не допустить его переизбрания на нынешний пост – прежде всего, в связи с обнародованными СМИ фактами его роскошной жизни, а также другими злоупотреблениями.

Речь идет, во-первых, о политизации и фактической узурпации власти в украинском футболе - "Павелко поставил во главе региональных отделений УАФ "своих" людей, которые представляли политическую силу бывшего Президента Украины Петра Порошенко, членом которой являлся он сам".

Во-вторых, о закупке УАФ оборудования для своего дочернего предприятия – завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей "ФФУ Продакшн" - через оффшорные фирмы-"прокладки".

Помимо этого, подчеркнул Мазурашу, Павелко должен также ответить за:

деятельность в условиях конфликта интересов – "Павелко был не только в составе команды Порошенко, но и возглавлял бюджетный комитет Верховной Рады. Это может стать для него проблемой в контексте явного конфликта интересов";

назначение руководству Ассоциации зарплаты в более 700 тыс. гривен, тогда как "региональные ячейке УАФ имеют около 50 тыс. гривен "на все про все", а рядовые "рабочие лошадки" в самой УАФ имеют в районе 10 тыс. гривен в месяц".

"Если Павелко злоупотреблял, пользуясь своим служебным положением, он должен быть жестко наказан! А УАФ должна сделать соответствующие выводы во время выборов своего председателя", - подытожил Мазурашу.