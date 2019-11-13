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13 листопада 2019, середа, 20:20 7
Політика 2019-11-13T20:21:10+02:00
Українські Новини
Зеленський дозволив винагороджувати викривачів корупції: скільки заплатять

Зеленський дозволив винагороджувати викривачів корупції: скільки заплатять

Корупція, Володимир Зеленський, Винагорода, Викривачі корупції
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський дозволив винагороджувати викривачів корупції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.

У ньому сказано, що Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" про викривачів корупції" №198-их, який Верховна Рада прийняла 17 жовтня 2019.

Документ уповноважує Нацагентство щодо запобігання корупції отримувати повідомлення від викривачів (особи, які повідомили про корупційне правопорушення) через телефонні лінії, офіційні веб-сайти і повідомлення в ЗМІ, співпрацювати з ними, забезпечувати їх захист, залучати до відповідальності порушників їх прав.

Викривач буде перебувати під державним захистом, йому забезпечується анонімність. Такій особі можна буде виплачувати грошову винагороду в межах 10% від предмета злочину, якщо збиток державі становитиме 5 000 прожиткових мінімумів і більше (від 9,68 млн гривень). Водночас винагорода не може перевищувати 3 тис. мінімальних зарплат (12,5 млн гривень).

Завданням документа є вдосконалення законодавства України в сфері захисту викривачів корупції з метою його узгодження з міжнародними стандартами та кращими практиками.

Цей закон визначає правовий статус викривачів, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб й осіб, прирівняних до них.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Верховна Рада дозволила винагороджувати викривачів корупції.

Також у "Слузі народу" вважають, що корупція Павелко повинна коштувати йому місця голови УАФ.

Тим часом Гончарук вважає, що сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня.

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