Зеленський дозволив винагороджувати викривачів корупції: скільки заплатять

Президент Володимир Зеленський дозволив винагороджувати викривачів корупції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.



У ньому сказано, що Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" про викривачів корупції" №198-их, який Верховна Рада прийняла 17 жовтня 2019.



Документ уповноважує Нацагентство щодо запобігання корупції отримувати повідомлення від викривачів (особи, які повідомили про корупційне правопорушення) через телефонні лінії, офіційні веб-сайти і повідомлення в ЗМІ, співпрацювати з ними, забезпечувати їх захист, залучати до відповідальності порушників їх прав.



Викривач буде перебувати під державним захистом, йому забезпечується анонімність. Такій особі можна буде виплачувати грошову винагороду в межах 10% від предмета злочину, якщо збиток державі становитиме 5 000 прожиткових мінімумів і більше (від 9,68 млн гривень). Водночас винагорода не може перевищувати 3 тис. мінімальних зарплат (12,5 млн гривень).



Завданням документа є вдосконалення законодавства України в сфері захисту викривачів корупції з метою його узгодження з міжнародними стандартами та кращими практиками.



Цей закон визначає правовий статус викривачів, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб й осіб, прирівняних до них.



Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Верховна Рада дозволила винагороджувати викривачів корупції.



Також у "Слузі народу" вважають, що корупція Павелко повинна коштувати йому місця голови УАФ.



Тим часом Гончарук вважає, що сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня.