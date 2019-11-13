Зеленский подписал закон о безопасности украинских дорог

Президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении аудита безопасности автомобильных дорог, после того как сегодня, 13 ноября, Рада приняла закон о рынке земли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. В нем сказано, что Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" № 200-ІХ, подготовленный Верховной Радой 17 октября. Документ призван ввести европейские директивы по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования. Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения. Так, закон вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий". Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации. Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах. Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" рассказали, когда Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса с предложениями Зеленского. Также Президент Украины хочет ввести штрафы за препятствование разведывательным органам.