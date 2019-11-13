подписаться на рассылку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
13 ноября 2019, среда, 20:21 45
Президент 2019-11-13T20:25:24+02:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон о безопасности украинских дорог

Зеленский подписал закон о безопасности украинских дорог

Дорожное движение, Президент Украины, Владимир Зеленский, Дороги в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении аудита безопасности автомобильных дорог, после того как сегодня, 13 ноября, Рада приняла закон о рынке земли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В нем сказано, что Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" № 200-ІХ, подготовленный Верховной Радой 17 октября.

Документ призван ввести европейские директивы по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования.

Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения.

Так, закон вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий".

Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации.

Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.

Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" рассказали, когда Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса с предложениями Зеленского.

Также Президент Украины хочет ввести штрафы за препятствование разведывательным органам.

Больше новостей о: Дорожное движение Президент Украины Владимир Зеленский Дороги в Украине

Архив
Новости
Суд одобрил заявление Медведевой против скандального Дроздова и обязал начать расследование 20:39
ГосЧС приступила к разминированию в Петровском 20:31
Зеленский подписал закон о безопасности украинских дорог 20:21
Зеленский разрешил вознаграждать обличителей коррупции: сколько заплатят 20:14
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:54
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес 09:39
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
Кулеба утроил оклад за счет премии и надбавки "за интенсивность труда" 06:30 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok