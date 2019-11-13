Зеленский подписал закон о безопасности украинских дорог

Президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении аудита безопасности автомобильных дорог, после того как сегодня, 13 ноября, Рада приняла закон о рынке земли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В нем сказано, что Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" № 200-ІХ, подготовленный Верховной Радой 17 октября.

Документ призван ввести европейские директивы по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования.

Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения.

Так, закон вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий".

Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации.

Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.

Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" рассказали, когда Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса с предложениями Зеленского.

Также Президент Украины хочет ввести штрафы за препятствование разведывательным органам.