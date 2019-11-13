подписаться на рассылку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
13 ноября 2019, среда, 19:45 80
Финансы 2019-11-13T19:48:07+02:00
Українські Новини
Зарплата у женщин в Украине на 20% ниже, чем у мужчин

Зарплата у женщин в Украине на 20% ниже, чем у мужчин

Зарплата, Социальная политика, Декрет, Юлия Соколовская
Женщина. Работа. Фото: pexels
Женщина. Работа. Фото: pexels

В то время как были опубликованы сведенья о самых высокооплачиваемых вакансиях в Украине, стало известно, что заработная плата у женщин составляет на 21% меньше, по сравнению с мужчинами.

Об этом сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом", - написала она.

Она уточнила, что речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий. По мнению министра, матери должны иметь возможность возвращаться на рынок труда после рождения детей, а все больше женщин - занимать руководящие должности.

Она также добавила, что работодатели должны развивать соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, чтобы родители все больше привлекались к уходу за детьми, а страна развивала дошкольное образование.

Как сообщали Українські Новини,  в сентябре средняя зарплата украинцев выросла по сравнению с августом на 1,4%, 

Также по прогнозу Кабмина, средняя зарплата вырастет до 16 тыс. гривен за два года.

Больше новостей о: Зарплата Социальная политика Декрет Юлия Соколовская

Архив
Новости
Суд одобрил заявление Медведевой против скандального Дроздова и обязал начать расследование 20:39
ГосЧС приступила к разминированию в Петровском 20:31
Зеленский подписал закон о безопасности украинских дорог 20:21
Зеленский разрешил вознаграждать обличителей коррупции: сколько заплатят 20:14
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:54
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес 09:39
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
Кулеба утроил оклад за счет премии и надбавки "за интенсивность труда" 06:30 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok