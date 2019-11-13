Зарплата у женщин в Украине на 20% ниже, чем у мужчин

В то время как были опубликованы сведенья о самых высокооплачиваемых вакансиях в Украине, стало известно, что заработная плата у женщин составляет на 21% меньше, по сравнению с мужчинами.

Об этом сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом", - написала она.

Она уточнила, что речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий. По мнению министра, матери должны иметь возможность возвращаться на рынок труда после рождения детей, а все больше женщин - занимать руководящие должности.

Она также добавила, что работодатели должны развивать соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, чтобы родители все больше привлекались к уходу за детьми, а страна развивала дошкольное образование.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре средняя зарплата украинцев выросла по сравнению с августом на 1,4%,

Также по прогнозу Кабмина, средняя зарплата вырастет до 16 тыс. гривен за два года.