Арахамия пообещал досрочно сложить полномочия если не внесут правки в закон о рынке земли

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отрицает увольнение Ирины Верещук ("Слуга народа") с должности представителя Кабинета Министров в Раде из-за отказа поддержать законопроект №2178-10 о запуске рынка земли, который рассмотрят в 1-м чтении.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в среду, передают Українськi Новини.

"Опровергаю эту информацию (о возможном увольнении Верещук с должности представителя Кабмина), так быть не может, это неправда. Никаких репрессий", - сказал Арахамия.

При этом, согласно сообщениям СМИ, Верещук ранее в среду заявила о том, что воздержится от голосования за законопроект о запуске рынка земли в 1-м чтении, так как он "сырой".

По словам Арахамии, он пообещал Верещук досрочно сложить полномочия депутата в случае отсутствия в законопроекте о рынке земли ко второму чтению правки о запрете продажи земли иностранцам.

"Сейчас у нее такая позиция. Может она услышит обещание Президента о референдуме. Может она изменит свое мнение, потому что она говорит: "Ну если такое обещание 100%..", я говорю: "Вот смотри - мой мандат, я ставлю мандат на стол, мое обещание - если этого не случится, я ухожу из Верховной Рады, если мы не добавим эту правку", - резюмировал председатель фракции.

Арахамия также заверил, что на данный момент, по его мнению, за законопроект об открытии рынка земли готовы проголосовать 245 депутатов.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.

Напомним, депутаты из партии "Батькивщина" заблокировали трибуну Рады из-за земельного закона, Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки.