Коломойский и другие ответчики выплатили Приватбанку 10 млн фунтов стерлингов

Ответчики выплатили Приватбанку 10 млн фунтов стерлингов по решению Апелляционного суда Лондона.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Данное решение было принято судом 15 октября 2019, которое подтвердило наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск Приватбанка относительно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Банк отмечает, что ответчики оплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов относительно слушания суда первой инстанции, которое проходило в Высоком суде Лондона в 2018 году, и слушания апелляционной инстанции, которое состоялось в Лондоне в этом году.

Согласно сообщению, в то время как Коломойский и Боголюбов оплатили свою часть обязательства, шесть корпоративных ответчиков - английские компании и компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, которые, как заявлено банком, подконтрольны Коломойскому и Боголюбову, - оплатили только часть обязательства и подали ходатайство в суд с требованием дать им больше времени для уплаты остатка.

Апелляционный суд обязал ответчиков возместить расходы банка вместе с решением, которое полностью отменило решение суда первой инстанции от 4 декабря 2018 года, вынесенного судьей, удовлетворив апелляционную жалобу банка в полной мере.

Как сообщали Українські Новини, Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка.

Тем временем многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными.