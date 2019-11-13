Коломойський та інші відповідачі виплатили Приватбанку 10 млн фунтів стерлінгів

Відповідачі виплатили Приватбанку 10 млн фунтів стерлінгів за рішенням Апеляційного суду Лондона.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Це рішення було прийнято судом 15 жовтня 2019, яке підтвердило наявність юрисдикції англійського суду розглядати позов Приватбанку щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб, проти бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Банк зазначає, що відповідачі сплатили понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат щодо слухання суду першої інстанції, яке проходило у Високому суді Лондона в 2018 році, і слухання апеляційної інстанції, яке відбулося в Лондоні цього року.

Згідно з повідомленням, в той час як Коломойський і Боголюбов оплатили свою частину зобов'язання, шість корпоративних відповідачів - англійські компанії та компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, які, як заявлено банком, підконтрольні Коломойському і Боголюбову, - оплатили тільки частину зобов'язання і подали клопотання до суду з вимогою дати їм більше часу для сплати залишку.

Апеляційний суд зобов'язав відповідачів відшкодувати витрати банку разом з рішенням, яке повністю скасував рішення суду першої інстанції від 4 грудня 2018 року, винесеного суддею, задовольнивши апеляційну скаргу банку повною мірою.

Як повідомляли Українські Новини, Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку.

Тим часом багатомільярдні борги Коломойського визнані недійсними.