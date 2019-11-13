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13 листопада 2019, середа, 15:06 15
Економіка 2019-11-13T17:00:03+02:00
Українські Новини
Суд розгляне законність націоналізації Приватбанку 19 грудня

Суд розгляне законність націоналізації Приватбанку 19 грудня

Приватбанк, Ігор Коломойський, Апеляція, націоналізація Приватбанку

Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку.

Про це свідчать дані суду, передають Українські Новини.

Справа №826/7432/17 буде розглянуто в 10:00 колегією суддів, до якої увійшли Євген Чаку, Євген Мезенцев, Віталій Файдюк.

Позивач у цій справі - Ігор Коломойський, а апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції подали Міністерство фінансів, Приватбанк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк, Кабінет Міністрів і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу країни, як зараз.

Тим часом багатомільярдні борги Коломойського визнані недійсними.

Коломойський запропонував відмовитися від МВФ і налагодити відносини з Росією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хоче запропонувати Коломойському віддати велику суму на соціальні проекти та відновлення Донбасу, а якщо він відмовиться, то він не боїться втратити підтримку телеканалу і його самого олігарха.

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