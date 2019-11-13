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  • У Києві на проспекті Перемоги обстріляли взуттєвий магазин
13 листопада 2019, середа, 14:49 18
Події 2019-11-13T17:00:03+02:00
Українські Новини
У Києві на проспекті Перемоги обстріляли взуттєвий магазин

У Києві на проспекті Перемоги обстріляли взуттєвий магазин

Магазин, стрілянина, стрілянина в Києві

У Києві неподалік від станції метро "Політехнічний інститут" невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini, що на проспекті Перемоги, 19.

Про це повідомляє "Місто Київ".

Видання пише, що пригода сталася в ніч на середу, 13 листопада. Невідомі пошкодили скло вітрини. Ймовірно, з допомогою вогнепальної зброї, оскільки характер пошкоджень вказує на кульові отвори.

Крім того, перед входом в магазин червоною фарбою на асфальті написали "Москалі".

Стрілянина у Києві.Стрілянина у Києві.

Наголошується, що на будівлі колишнього військторгу розміщено багато відеокамер спостереження.

Встановлюються подробиці події.

Як повідомляли Українські Новини, у Дарницькому районі Києва словесна перепалка між чоловіками закінчилася стріляниною. Під час стрілянини було поранено 33-річного чоловіка, його госпіталізували.

Раніше в київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину сусідам.

Раніше в Києві бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною.

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