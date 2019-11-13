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13 ноября 2019, среда, 13:18 469 Карта
Общество 2019-11-13T13:20:03+02:00
Українські Новини
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг

Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг

Погода, Похолодание, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в ноябре
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В то время как погода в Киеве установила пятый рекорд за месяц, 14 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +9…+16 градусов. В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов. В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов. В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов. В Сваляве ночью небольшой, днем умеренный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+12 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+11 градусов, днем +10…+16 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, антициклон Paloma изменит погоду в Украине. Также синоптик рассказала, когда придет зима.

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