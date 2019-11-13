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13 листопада 2019, середа, 13:18 9 Карта
Суспільство 2019-11-13T14:30:02+02:00
Українські Новини
Різке похолодання і посуха: синоптики розповіли про погоду в четвер

Різке похолодання і посуха: синоптики розповіли про погоду в четвер

Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, Похолодання, погода в листопаді
Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

У той час як погода у Києві встановила п'ятий рекорд за місяць, 14 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ вночі місцями, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +9...+16 градусів. У Карпатах невеликий дощ, температура вночі +2...+7 градусів, удень +6...+11 градусів. У Моршині вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +13...+15 градусів. У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Сваляві вночі невеликий, вдень помірний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +7...+13 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +7...+13 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +6...+12 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+11 градусів, вдень +10...+16 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, антициклон Paloma змінить погоду в Україні. Також синоптик розповіла, коли прийде зима.

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