Різке похолодання і посуха: синоптики розповіли про погоду в четвер

У той час як погода у Києві встановила п'ятий рекорд за місяць, 14 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ вночі місцями, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +9...+16 градусів. У Карпатах невеликий дощ, температура вночі +2...+7 градусів, удень +6...+11 градусів. У Моршині вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +13...+15 градусів. У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Сваляві вночі невеликий, вдень помірний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +7...+13 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +7...+13 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +6...+12 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+11 градусів, вдень +10...+16 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, антициклон Paloma змінить погоду в Україні. Також синоптик розповіла, коли прийде зима.