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13 листопада 2019, середа, 13:02 29
Політика 2019-11-13T14:15:02+02:00
Українські Новини
Коломойський бачить в Росії партнера, і не вірить, що Україну приймуть у НАТО та ЄС

Коломойський бачить в Росії партнера, і не вірить, що Україну приймуть у НАТО та ЄС

Нато, українсько-російські відносини, Євросоюз, Ігор Коломойський
Коломойський. Скріншот: YouTube/KishkiNa
Коломойський. Скріншот: YouTube/KishkiNa

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україна ніколи не буде членом НАТО і Євросоюзу, в той час, як Росія готова привести Україну в новий Варшавський договір.

Про це Коломойський сказав в інтерв'ю в конференц-залі свого офісу в Києві виданню The New York Times.

За його словами, логічно було б прийняти Росію як партнера, оскільки стало ясно, що Україна не вступить ні в ЄС, ні НАТО.

"Ви всі не візьмете нас", - сказав Коломойський.

"Марно витрачати час на порожні розмови. Тоді як Росія хотіла б привести нас у новий Варшавський договір", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу країни, як зараз.

Тим часом багатомільярдні борги Коломойського визнані недійсними.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хоче запропонувати Коломойському віддати велику суму на соціальні проекти та відновлення Донбасу, а якщо він відмовиться, то він не боїться втратити підтримку телеканалу і самого олігарха.

Раніше Коломойський вже відповідав на плани Зеленського щодо відновлення Донбасу.

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