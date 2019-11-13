Новый министр Криклий будет продолжать курс бывшего министра Омеляна по уничтожению украинских газет и почтовой сети "Укрпочты", - НСЖУ

Новый министр Криклий будет продолжать курс бывшего министра Омеляна по уничтожению украинских газет и почтово

В то время как НСЖУ призывает Президента Украины и правительство остановить повышение цен на доставку прессы , н

Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook.

Как рассказал Томиленко, 10 сентября 2019 НСЖУ обратился с официальным письмом к Криклию насчет повышения цен на почтовую доставку газет, которое пытался ввести национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта".

"В ответ мы получили письмо от 15 октября 2019 года, который своим содержанием дал понять, что они настроены продолжать курс бывшего министра Владимира Омеляна по уничтожению украинских газет и почтовой сети АО "Укрпочта", а отдельные части листа процитированы слово в слово с ответа предшественников. В частности, для сравнения было взято одно из последних писем, которое поступило в адрес НСЖУ по подписи тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна №4191/21/10-19 от 05.04.2019", - сообщил Томиленко.

В письме была процитирована фраза из предыдущего: "Согласно Положению о Министерстве инфраструктуры Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30.06.2015 №460, Мининфраструктуры является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующей государственную политику, в частности, в сфере предоставления услуг почтовой связи".

"Очень похоже, что курс государственной политики в сфере предоставления услуг почтовой связи, который выбрала команда бывшего министра Омеляна, по печатной прессе будет продолжать и команда действующего министра Криклия", - считает Томиленко.

Национальный союз журналистов Украины призывает Министра инфраструктуры Владислава Криклия высказать его собственную позицию по этому вопросу, подкрепленную четкой аргументацией, а не старыми необоснованными ответами бывшей команды.

Как сообщали Українські Новини, в НСЖУ выступили против повышения почтовых тарифов на доставку прессы. Тем временем в НСЖУ назвали драконовским предложение Зеленского утвердить в законе стандарты новостей.