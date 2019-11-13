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  • Смотрите, чтобы демократия вас не похоронила, - Лукашенко похвалил свой режим правления в Вене
13 ноября 2019, среда, 11:42 400
Европа 2019-11-13T11:43:53+02:00
Українські Новини
Смотрите, чтобы демократия вас не похоронила, - Лукашенко похвалил свой режим правления в Вене

Смотрите, чтобы демократия вас не похоронила, - Лукашенко похвалил свой режим правления в Вене

Демократия, Александр Лукашенко, Президент, Вена
Александр Лукашенко. Фото: censoru.net
Александр Лукашенко. Фото: censoru.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что инвесторов устраивает его режим правления, который многие считают авторитаризмом и диктатурой, а вот европейцев может похоронить демократия.

Об этом он сказал на экономическом форуме в Вене (Австрия), сообщает DW.

"Я не мог не приехать на этот форум, я сам себе говорю - молодец, что приехал", - начал свою речь Лукашенко.

Его речь была пламенным призывом к углублению экономического сотрудничества и таким же решительным отпором критикам политического режима в стране.

"Меня многие упрекают - у вас, мол, авторитаризм и диктатура. А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?", - спросил президент Беларуси.

По его словам, инвесторы не жалуются ему на политический строй.

"Так зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила", - продолжал Лукашенко, затрагивая миграционный кризис в Европе.

Впрочем, по его словам, австрийские власти справились с потоком беженцев.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко намекнул, что переживает вместе с Путиным о смене власти в Украине. Также Лукашенко назвал войну на Донбассе конфликтом Украины и России.

Тем временем Лукашенко рассказал, какого роста должны быть нормальные женщины.

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