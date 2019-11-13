Дивіться, щоб демократія вас не поховала, - Лукашенко похвалив свій режим правління в Відні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що інвесторів влаштовує його режим правління, який багато хто вважає авторитаризмом та диктатурою, а ось європейців може поховати демократія.

Про це він сказав на економічному форумі у Відні (Австрія), повідомляє DW.

"Я не міг не приїхати на цей форум, я сам собі кажу - молодець, що приїхав", - почав свою промову Лукашенко.

Його промова була полум'яним закликом до поглиблення економічного співробітництва і такою ж рішучою відсіччю критикам політичного режиму в країні.

"Мене багато дорікають - у вас, мовляв, авторитаризм і диктатура. А я відповідаю: запитайте у бізнесменів. Їх ця диктатура влаштовує?", - запитав президент Білорусі.

За його словами, інвестори не скаржаться йому на політичний устрій.

"Так навіщо займатися балаканиною і говорити про якусь демократію? Дивіться, щоб ваша демократія вас же не поховала", - продовжував Лукашенко, зачіпаючи міграційну кризу в Європі.

Втім, за його словами, австрійська влада впоралася з потоком біженців.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко натякнув, що переживає разом з Путіним про зміну влади в Україні. Також Лукашенко назвав війну на Донбасі конфліктом України і Росії.

Тим часом Лукашенко розповів, якого зросту повинні бути нормальні жінки.