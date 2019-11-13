Мінфін продовжує нарощувати держборг

Міністерство фінансів у січні-жовтні залучило до державного бюджету 202,8 млрд гривень, 3,8 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

У січні-жовтні Мінфін розмістив ОВДП на 202,782 млрд гривень, що на 315,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ОВДП в іноземній валюті розміщені на 3 767 млн доларів (+31,4% порівняно з 10 місяцями 2018 року) та 189 млн євро.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 17,5% річних, в доларах – 6,2% річних в євро – 4,6% річних.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Мінфін залучив до держбюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

У жовтні населення воліло зберігати гроші у валюті.

У жовтні банки видавали переважно валютні кредити.