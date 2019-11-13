Рада підтримала заборону пластикових пакетів з 2022 року

Верховна Рада має намір заборонити поширення пластикових і оксорозкладних пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 1 січня 2022 року.

За прийняття відповідного законопроєкту №2051-1 за основу 12 листопада проголосували 365 депутатів при 226 необхідних, передають Українські Новини.

Законопроєктом забороняється з 1 січня 2022 року поширювати пластикові пакети в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм.

При цьому обмеження не поширюватимуться на надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон і розмірами 225х345х450 ​​мм, використовувані для м'яса, риби та продуктів із них, а також для сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Як повідомляли Українські Новини, супермаркети у Львові відмовилися від пластикових пакетів. Тим часом забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані.