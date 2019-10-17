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17 октября 2019, четверг, 21:47 166
Политика 2019-10-17T21:59:16+03:00
Українські Новини
Правительство поддерживает запрет на пластиковые пакеты

Правительство поддерживает запрет на пластиковые пакеты

Мусор. Фото: pixabay.com
Мусор. Фото: pixabay.com

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины поддерживает запрет использования пластиковых пакетов.

Об этом говорится в сообщении сайте Правительственного портала.

Отмечается, что правительство поддерживает зарегистрированный в Верховной Раде законопроект 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. В частности, 16 октября этот законопроект согласовал профильный Комитет по вопросам экологической политики и природопользования. Кроме того, комитет работает над разработкой закона о запрете одноразовых изделий из пластика.

"Все пакеты, в зависимости от характеристик, делятся на виды. В объектах розничной торговли и объектах общественного питания запрещается распространять сверхлегких пластиковых пакетов, легких и оксо-раскладных. Но есть исключение - сверхлегкие пластиковые пакеты, определенных размеров, можно использовать как первичную упаковку для свежей рыбы и мяса, льда, а также сыпучих продуктов. Пластиковые пакеты, не соответствующие установленным настоящим Законом требованиям, должны быть утилизированы, но не за счет производителя, а того - кто их приобрел для торговли", - говорится в законопроекте.

Отмечается, что правительства 33 стран ввели полный запрет, а еще 53 страны - частичный запрет или назначили налог на использование пластиковых пакетов. Сначала запрет ввели в Сингапуре, где в начале 2000-х годов произошли масштабные наводнения, вызванные "пластиковым загрязнением". В Англии, например, используются пакеты, которые разлагаются от 20 суток до 4 лет с минимальным ущербом для окружающей среды. А вот Дания ввела высокие налоги на раздачу в магазинах пластиковых пакетов, что на 90% снизило их использования. Тогда как в Финляндии решили разместить в торговых сетях автоматы для сбора пластиковых пакетов и отправлять их на переработку.

Как сообщали Українські Новини, пакт о борьбе с пластиковым мусором подписали 187 стран.

Тем временем, на глубине Марианской впадины нашли пластковый пакет. А также обнаружили признаки присутствия в мировом океане нового типа пластикового загрязнения. Ученые обнаружили, что микрочастицы пластика создают поверхностную корку, которая оседает на песке и прибрежных скалах

 

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