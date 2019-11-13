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13 ноября 2019, среда, 09:46 1882
Силовые структуры 2019-11-13T09:46:35+02:00
Українські Новини
На Донбассе ранен командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ

На Донбассе ранен командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ

ВСУ, Ранение, Командир бригады

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев получил ранение при взрыве на Донбассе. Об этом накануне сообщает Цензор.НЕТ.

"Полковник Коростелев ранен, его доставили в госпиталь и оказывают помощь. Медики оценивают его состояние как стабильное", – говорится в сообщении.

Утверждается, что взрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.

Информацию о взрыве подтвердил и журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Комбриг с подчиненными осматривал подходы к позициям, и в этот момент один из военнослужащих наткнулся случайно на неизвестное взрывное устройство. Так случилось, что основной удар пришелся на комбрига, который шел вторым... Ранения также получили другие бойцы. Все доставлены в военный госпиталь", – написал Цаплиенко.

Также он рассказал, что Евгений Коростелев – это боевой офицер, который сражается с 2014 года. До своего назначения в горно-штурмовую бригаду он занимал должность замкомбрига по артиллерии в 25-й десантной бригаде.

Сегодня обострение в ООС: боевики совершили 15 обстрелов, ранены два воина ВСУ.

Как сообщали Українськi Новини, министр обороны заявил, что боевики пытались сорвать разведение войск в Петровском. Ранее четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС.

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