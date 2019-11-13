Что такое рокамболь: как украинцев обманывают с чесноком

В то время, как бутерброт с салом и чесноком подорожал летом, на украинских рынках все чаще можно увидеть в продаже огромный чеснок. Люди из любопытства покупают эти гигантские луковицы и для посадки, не зная, что это на самом деле другая культура и с чесноком ее связывает только вид. А недобросовестные продавцы не спешат признаваться, что продают рокамболь. Об этом пишет "Хозяин".

Что такое рокамболь

Рокамболь - это культурная форма лука причесночного (Allium scorodoprasu). Так он называется во многих европейских странах. В Украине рокамболь называют гигантским чесноком, а в США - слоновым гигантским чесноком (Elephant Giant Garlic).

На плодородных почвах масса одной головки этой культуры может достигать 400 и более граммов, а каждый зубок – 50-80 г. Различия не ограничиваются только размером луковиц. Растения в рокамболе также более мощные, зубков в головке мало (2-6), а вкус полуострый, запах не такой резкий и не очень чесночный. В рокамболя на дне луковицы образуются мелкие луковички-детки, что совсем не характерно для привычного всем нам чеснока обычного.

Рокамболь растет в Южной Европе (преимущественно в странах Средиземноморья), а также в Крыму, на Северном Кавказе, в странах Центральной и Юго-Восточной Азии. В пищу используют молодые листья и луковицы, в том числе в соленом, маринованном и сушеном видах.

Выращивание

Рокамболь неприхотлив в выращивании, очень хорошо и быстро размножается, нередко даже засоряет посевы чеснока обычного. Новые растения появляются не только от зубков, но и из воздушных луковиц-пузырьков, которые образуются на соцветиях, а также детей. В первый год жизни из них вырастает небольшая луковица – однозубка, а из нее в следующем сезоне уже большая луковица, которая делится.

Рокамболь можно обрабатывать как в яровой, так и в озимой культуре, хотя в регионах с суровым климатом может часто вымерзать, причем предотвратить это с помощью укрытия не всегда получается.

Также следует иметь в виду, что в озимой культуре луковицы у рокамболя выходят более крупные, чем при весенней посадке. Он неплохо сохраняется: вызревшие луковицы практически без потерь лежат до февраля, иногда даже дольше, но при этом начинают прорастать.

Технология выращивания та же, что и для чеснока обычного. Растения требовательны к плодородию почвы и хорошо чувствуют себя во влаге.

Посадка

Зубки и луковицы-однозубки при посадке нужно отделять от старого донышка – оно будет препятствовать их укоренению. Расстояние между рядами при посадке 25-30 см, а в ряде 15-20 см. Глубина посадки 5-8 см.

Если почва хорошо удобренная, то подкормка не нужна. На бедных почвах первую подкормку проводят сразу после всходов – азотными удобрениями, а вторую (в начале формирования луковиц) – фосфорно-калийными.

Убирают рокамболь при усыхании нижних листьев, пожелтении верхних, бережно пытаясь уберечь луковицы от ударов и механических повреждений. Не обрезая ботву, их связывают в тугие пучки и развешивают в сухом продуваемом месте. Подсохшие луковицы 10-15 дней выдерживают на свету (для увеличения лежкости), а хранят при комнатной температуре.

Напомним, как подготовить сад к зиме и какой уход нужен деревьям, кустарникам и цветам перед наступлением холодов.

Сейчас самое время запастись витаминами на зиму: что помимо чеснока поможет повысить иммунитет.