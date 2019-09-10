Запасаемся витаминами на зиму: что надо есть осенью

Осень - время сбора урожая и пополнения закромов нашего организма полезными витаминами. Поэтому, в первую очередь стоит обратить внимание на те продукты, которые обладают множеством полезных свойств. Українські новини подготовили небольшой список самых полезных овощей и фруктов в период осени.

Тыква

Тыква очень богата на каротин, которого в ней в несколько раз больше, чем в моркови. В организме каротин трансформируется у витамин А. Кроме него она содержит еще очень редкие витамины К и Т и другие. Имеются также минералы: фосфор, йод, кальций, магний, медь и т.д. Рекомендуется для нормализации метаболизма, при атеросклерозе, желчнокаменной болезни, подагре, диабете. Тыквенное масло и семечки используют для лечения болезней печени. Если же у вас тяжелая форма сахарного диабета или индивидуальное невосприятие этого овоща, то стоит заменить тыкву чем-то другим.

Морковь

Среди овощей, которыми можно заменить тыкву - морковь. Хоть она и менее богата каротином, но имеет в своем составе те же витамины и минералы, что и предыдущий овощ. Морковь укрепляет сетчатку глаза, помогает при заболеваниях почек, желудка, малокровии, укрепляет десна (если принимать в пищу в сыром виде). И это только часть ее полезных свойств, так что морковь в свой рацион питания нужно включать обязательно.

Болгарский перец

Этот овощ также богат различными полезными свойствами. Болгарский перец содержит различные витамины, в частности очень много витаминов А и С. Среди минералов можно выделить магний, цинк, калий, фосфор, железо. Перец рекомендуют для повышения уровня иммунитета, улучшения зрения, памяти, нервной системы, пищеварения. Также укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает вероятность онкологических заболеваний.

Чеснок

Многие люди не очень любят чеснок из-за специфического запаха. И очень зря - это настоящий клад минералов, витаминов и органических кислот, среди которых фосфор, кальций, калий, йод, эфирные масла, витамины группы В и С. Употребление 1-3 зубчиков чеснока в день помогает снизить давление и уровень холестерина в крови, укрепляет сосуды, улучшает процессы пищеварения. Кроме того, чеснок снижает возможность раковых заболеваний и стимулирует выработку тестостерона. А что касается запаха, то его могут нейтрализовать другие продукты.

Слива

Один из продуктов, которые рекомендуют для снижения запаха чеснока - слива. Она богата витаминами А, В, С, Е, К, минералами калия, железа, йода и цинка. Употребление в пищу этого фрукта помогает при проблемах кишечника, атеросклерозе, выводят с организма лишний холестерин и солевые отложения.

Айва

Плоды айвы содержат в большом количестве глюкозу, фруктозу, минералы кальция, железа, фосфора, калия, пектиновые соединения. Помогает при заболеваниях кишечника, почек, сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астме, малокровии, пародонтозе.

Груша

Плоды груши богаты на каротин, фолиевую кислоту, различные витамины, калий, магний, фруктозу. Очень полезные для улучшения работы серца, печени, почек, улучшают процессы пищеварения, а также рекомендуются при ожирении и сахарном диабете. Также употребление в пищу груш поможет противостоять инфекционным заболеваниям и даже бороться с депрессией.

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