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13 июня 2019, четверг, 13:15 72
Экономика 2019-06-13T13:15:14+03:00
Українські Новини
Бутерброд с чесноком и салом подорожал на 17%

Бутерброд с чесноком и салом подорожал на 17%

Самая популярная еда в Украине. Фото: facebook/Дорошенко
Самая популярная еда в Украине. Фото: facebook/Дорошенко

Самая популярная пища каждого украинского стола - бутерброд с чесноком и полезным при правильном употреблении салом - подорожала приблизительно на 0,9 грн или на 17%. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в мае 2018 двести грамм сала стоило в среднем в крупных торговых сетях за 20 грн, а в начале мая 2019 уже за 23 грн. Подорожание за год составило 15%. В 2018 двадцать грамм чеснока стоили 1,1 грн, а в 2019 - 1,6 грн. Цена выросла на 45%. В 2018 двести грамм черного хлеба "Украинский" стоили 3,3 грн, а в 2019 - 3,9 грн. Цена выросла на 18%.

Для сравнения, если покупать продукты в супермаркетах в Польше, то пять бутербродов с салом и чесноком обойдутся в 30 гривен, что на 1,5 грн дороже, чем украинцам. Цены на базовые ингридиенты в Польше и Украине обстоят так:

  • сало, 200 г - 20,4 грн против 23 грн 
  • чеснок, 20 г - 0,82 грн против 1,6 грн 
  • ржаной хлеб, 200 г - 8,8 грн против 3,9 грн в украинских торговых сетях.

Сало не содержит канцерогенных соединений и радионуклидов, а благодаря наличию в составе арахидоновой кислоты, которая является одной из важнейших полиненасыщенных жирных кислот, организм самостоятельно включает защитные механизмы против бактерий, вирусов и микробов. Именно поэтому сало рекомендуется вводить в рацион питания, особенно в зимне-весенний период, когда иммунная система требует постоянной подпитки.

Конечно же, по вкусовым качествам сало отлично гармонирует с чесноком. Но главное, что чеснок усиливает в несколько раз целебное воздействие сала на организм, ведь оба продукта можно отнести к естественным иммуномодуляторам, которые еще помогают освобождаться от накопленных токсичных соединений.

Таким образом, бутерброд с салом и чесноком - не только вкусная, но и здоровая и необходимая организму пища.

Напомним, что ранее эксперт прогнозировал рост цен и на овощи.

При этом, на крупы и молочные продукты цены снизились.

Больше новостей о: Еда Хлеб Сало Алексей Дорошенко Цены на продукты

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