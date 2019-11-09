Как помочь растениям в саду пережить зиму

Зима и холода уже близко, но благодаря аномально теплому ноябрю у садоводов появилось больше времени, чтоб хорошо подготовить сад к морозам и зимней спячке.

В то время как старые растения самостоятельно справятся с зимним климатом, молодым и теплолюбивым необходима поддержка. Как правильно подготовить сад к зиме, расскажет "Хозяин".

Подготовка кустарников и деревьев к зиме

Можно начать с мульчирования приствольных кругов разнообразной органикой. Такой набирающий популярность метод недаром широко применяется садоводами-огородниками. И для зимнего укрытия нет ничего лучше, чем выстелить приствольный круг мульчей, к примеру, опавшими листьями.

Молодые деревья и кустарники следует обвязать спанбондом или мешковиной, что надежно защитит их от вымерзания. На стволы взрослых деревьев достаточно нанести известь или садовую побелку. Ловчие пояса на зимний период снимают до весны.

Не зимостойкие растения, такие как ежевика, земляника, виноград, пригибают к земле. Желательно их укрыть хворостом или ботвой с томатов для удержания снега. Зимой под толстым слоем снега им не будут страшны никакие морозы.

Неплохо подкормить плодовые деревья минеральными удобрениями (70-80 г фосфорного и 30-40 г калийного удобрений на 1 кв. м). Чтобы не спровоцировать нежелательный рост растений в зимний период, от азотных удобрений лучше отказаться.

Подготовка цветов к зиме

Некоторые цветы на зиму выкапывают и хранят в не промерзающем подвале или на веранде. Это касается луковиц георгинов, бегоний, гладиолусов. Теплолюбивым анемонам или хризантемам понадобится хорошее укрытие, зато дикая роза и шиповник прекрасно перезимуют без него.

Подготовка газонов к зиме

Чтобы помочь газонным травам перезимовать, в середине осени нужно внести калийные удобрения, выкосить его перед зимовкой и обязательно убрать листья. Ходить по нему до того, как выпадет толстый слой снега, нежелательно.

Подготовка водоемов к зиме

Если на участке имеется пруд, то до морозов его необходимо почистить, убрать опавшую листву. Если в пруду растут растения, то без солнечного света они могут погибнуть, поэтому не забывайте регулярно освобождать лед от снега. Для рыбок бурите лунки, чтобы обеспечить их кислородом.

Напомним, по предварительным прогнозам синоптиков, "бабье лето" продержиться до 22 ноября. А зиму обещают очень снежную.