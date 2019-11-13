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13 листопада 2019, середа, 09:30 18
Життя 2019-11-13T12:00:04+02:00
Українські Новини
Що таке рокамболь: як українців обманюють з часником

Що таке рокамболь: як українців обманюють з часником

Посадка, часник, вирощування, рокамболь
Рокамболь. Фото: prom.ua
Рокамболь. Фото: prom.ua

На українських ринках все частіше можна побачити в продажу величезний часник. Люди з цікавості купують ці гігантські цибулини і для посадки, не знаючи, що це насправді інша культура і з часником її пов'язує тільки вигляд. А недобросовісні продавці не поспішають зізнаватись, що торгують рокамболем. Про це пише "Хазяїн".

Що таке рокамболь

Рокамболь – це культурна форма цибулі причасникової (Allium scorodoprasu). Так його називають у багатьох європейських країнах. В Україні рокамболь називають гігантським часником, а в США – слоновим гігантським часником (Elephant Giant Garlic).

На родючих ґрунтах маса однієї голівки цієї культури може досягати 400 і більше грамів, а кожен зубок здатний важити 50-80 г. Відмінності не обмежуються лише розміром цибулин. Рослини у рокамболя також більш потужні, зубків в голівці мало (2-6), а смак напівгострий, запах не такий різкий і не дуже часниковий. У рокамболя на денці цибулини утворюються дрібні цибулинки-дітки, що зовсім не характерно для звичного всім нам часнику звичайного.

Рокамболь росте в Південній Європі (переважно в країнах Середземномор’я), а також у Криму, на Північному Кавказі, в країнах Центральної та Південно-Східної Азії. В їжу використовують молоде листя і цибулини, у тому числі в солоному, маринованому і сушеному видах.

Вирощування

Рокамболь невибагливий у вирощуванні, дуже добре і швидко розмножується, нерідко навіть засмічує посіви часнику звичайного. Нові рослини з’являються не тільки від зубків, але і з повітряних цибулинок-бульбочок, які утворюються на суцвіттях, а також діток. У перший рік життя з них виростає невелика цибулина – однозубка, а з неї в наступному сезоні вже велика цибулина, що ділиться.

Рокамболь можна обробляти як у ярій, так і в озимій культурі, хоча у регіонах з суворим кліматом може часто вимерзати, причому запобігти це за допомогою укриття не завжди виходить.

Також слід мати на увазі, що в озимій культурі цибулини у рокамболю виходять більші, ніж при весняній посадці. Він непогано зберігається: визрілі цибулини практично без втрат лежать до лютого, іноді навіть довше, але при цьому починають проростати.

Технологія вирощування та ж сама, що і для часнику звичайного. Рослини вимогливі до родючості ґрунту і добре ставляться до вологи.

Посадка

У зубків і цибулин-однозубок при посадці не можна залишати ділянки старого денця – воно буде перешкоджати їх укорінення. Відстань між рядками при посадці 25-30 см, а в рядку 15-20 см. Глибина посадки 5-8 см.

Якщо ґрунт добре удобрений, то підживлення не потрібні. На бідних ґрунтах перше підживлення проводять відразу після сходів – азотними добривами, а друге (на початку формування цибулин) – фосфорно-калійними.

Прибирають рокамболь при усиханні нижніх листків, пожовтінні і виляганні верхніх, дбайливо намагаючись вберегти цибулини від ударів та механічних пошкоджень. Не обрізаючи бадилля, їх пов’язують в тугі пучки і розвішують в сухому місці, яке продувається. Підсохлі цибулини 10-15 днів витримують на світлі (для збільшення лежкості), а зберігають при кімнатній температурі.

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