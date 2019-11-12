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12 ноября 2019, вторник, 20:33 33
Силовые структуры 2019-11-12T20:42:13+02:00
Українські Новини
Двое украинских военных подорвались на Донбассе

Двое украинских военных подорвались на Донбассе

Взрывное устройство, раненые военнослужащие, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, Разведение войск
ООС.
ООС.

В то время как на Донбассе участились обстрелы, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) во вторник, 12 ноября, 2 военных получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 2 раза обстреляли позиции ООС возле Хутора Вольный и Пивденного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил вблизи Песков, Марьинки и Верхнеторецкого. В течение текущих суток ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) во вторник завершено формирование бетонной опоры для водоотводной системы. Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области завершен практический этап зеркального процесса разведения личного состава и вооружения.

Как сообщали Українськi Новини, министр обороны заявил, что боевики пытались сорвать разведение войск в Петровском. Ранее четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС.

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