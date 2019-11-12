Это что, сюжет о зависти, - Арахамия о расследовании против Дубинского

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал расследование журналистов против члена фракции Александра Дубинского.

Об этом он сказал журналистам, передаю Українські Новини.

"Если это частное лицо, то я всем частным лицам желаю нажить такие состояния, как у господина Дубинского, его мамы и у всех родственников", - сообщил

Арахамия не видит необходимости применять какие-либо санкции против Дубинского, так как до победы на выборах Рады он не был госслужащим.

"Он говорит, что они будут в декларации у него, они законы, законным путем нажиты. Тогда какое тогда расследование? То есть мы не можем сейчас, как эти пролетарии, если человек зажиточный, то расследовать зажиточность. Если там есть какие-то признаки коррупции, то он же не был госслужащим никогда. Кто может расследовать? Я вообще не понял суть расследования. Это что, сюжет о зависти или как это назвать?" - сказал председатель фракции.

11 ноября вечером программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" выпустила сюжет- расследование, согласно которому на Дубинского совместно с его матерью записаны 24 квартиры общей площадью около 2 тыс. кв. м, 70 соток земли, 2 дома и 17 автомобилей.

"Тогда нужно спрашивать у господина Дубинского, каким образом он такой успешный журналист", - подчеркнул Арахамия.

Как сообщали Українські Новини, Дубинский назвал "местью Соросят" расследование Бигуса про его 24 квартиры и 17 авто.

Ранее Дубинский позвал Арахамию пройти полиграф и сначала сам дал показания, где заверил, что не получал предложений и не брал взятку за голосование на комитете за рекомендацию Раде принять законопроект №2047-д.

В то же время Арахамия уверен, что среди "слуг народа" в финкомитете коррупционеров нет.