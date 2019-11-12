подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 ноября 2019, вторник, 18:14 33
Верховная Рада и партии 2019-11-12T18:19:18+02:00
Українські Новини
Это что, сюжет о зависти, - Арахамия о расследовании против Дубинского

Это что, сюжет о зависти, - Арахамия о расследовании против Дубинского

Слуга народа, Журналистское расследование, Александр Дубинский, Давид Арахамия
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал расследование журналистов против члена фракции Александра Дубинского.

Об этом он сказал журналистам, передаю Українські Новини.

"Если это частное лицо, то я всем частным лицам желаю нажить такие состояния, как у господина Дубинского, его мамы и у всех родственников", - сообщил

Арахамия не видит необходимости применять какие-либо санкции против Дубинского, так как до победы на выборах Рады он не был госслужащим.

"Он говорит, что они будут в декларации у него, они законы, законным путем нажиты. Тогда какое тогда расследование? То есть мы не можем сейчас, как эти пролетарии, если человек зажиточный, то расследовать зажиточность. Если там есть какие-то признаки коррупции, то он же не был госслужащим никогда. Кто может расследовать? Я вообще не понял суть расследования. Это что, сюжет о зависти или как это назвать?" - сказал председатель фракции.

11 ноября вечером программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" выпустила сюжет- расследование, согласно которому на Дубинского совместно с его матерью записаны 24 квартиры общей площадью около 2 тыс. кв. м, 70 соток земли, 2 дома и 17 автомобилей.

"Тогда нужно спрашивать у господина Дубинского, каким образом он такой успешный журналист", - подчеркнул Арахамия.

Как сообщали Українські Новини, Дубинский назвал "местью Соросят" расследование Бигуса про его 24 квартиры и 17 авто.

Ранее Дубинский позвал Арахамию пройти полиграф и сначала сам дал показания, где заверил, что не получал предложений и не брал взятку за голосование на комитете за рекомендацию Раде принять законопроект №2047-д.

В то же время Арахамия уверен, что среди "слуг народа" в финкомитете коррупционеров нет.

Больше новостей о: Слуга народа Журналистское расследование Александр Дубинский Давид Арахамия

Архив
Новости
Пристайко оправдал предложение Назарбаева о встрече Зеленского и Путина дипломатией 19:02
Прославляющий Бандеру и УПА историк Вятрович станет депутатом Рады 18:56
Нардеп от "Слуги народа" подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 18:41 Документ
ЕБА и Американская торговая палата отреагировали на задержание Писарука 18:38
В Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой 18:30
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
В спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы 12:50
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok