Це що, сюжет про заздрість, - Арахамія про розслідування проти Дубінського

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прокоментував розслідування журналістів проти члена фракції Олександра Дубінського.

Про це він сказав журналістам, передаю Українські Новини.

"Якщо це приватна особа, то я всім приватним особам бажаю нажити такі статки, як у пана Дубінського, його мами і у всіх родичів", - повідомив

Арахамія не бачить необхідності застосовувати якісь санкції проти Дубінського, оскільки до перемоги на виборах Ради він не був держслужбовцем.

"Він говорить, що вони будуть в декларації у нього, вони законні, законним шляхом нажиті. Тоді яке тоді розслідування? Тобто ми не можемо зараз, як ці пролетарі, якщо людина заможна, то розслідувати заможність. Якщо там є якісь ознаки корупції, то він же не був держслужбовцем ніколи. Хто може розслідувати? Я взагалі не зрозумів суть розслідування. Це що, сюжет про заздрість чи як це назвати?" - сказав голова фракції.

11 листопада ввечері програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" випустила сюжет - розслідування, згідно з яким на Дубінського спільно з його матір'ю записані 24 квартири загальною площею близько 2 тис. кв. м, 70 соток землі, 2 будинки і 17 автомобілів.

"Тоді треба питати в пана Дубінського, яким чином він такий успішний журналіст", - підкреслив Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, Дубінський назвав "помстою Соросят" розслідування Бігуса про його 24 квартири і 17 авто.

Раніше Дубінський закликав Арахамію пройти поліграф і спочатку сам дав свідчення, де запевнив, що не отримував пропозицій і не брав хабар за голосування на комітеті за рекомендацію Раді прийняти законопроект №2047-д.

Водночас Арахамія впевнений, що серед "слуг народу" в фінкомітеті корупціонерів немає.