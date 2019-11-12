В приюте в США кот "устроил хаос", выпустив остальных животных

В одном из американских приютов для животных Friends For Life работникам пришлось изолировать кота по кличке Квилти (Quilty), чтобы он перестал выпускать других животных, открывая им двери. Об этом сообщается на странице приюта в Facebook.

Так, сообщается, что кота закрыли одного в комнате после того, как он неоднократно открывал двери и выпускал животных.

Кота "изолировали". Фото: Фейсбук/Friends For Life

Как пишет издание Metro, такая привычка у Квилти появилась еще во время его жизни с предыдущим хозяином. Кот выпускал из дома своего друга-пса.

А как рассказал Fox News сотрудник приюта, Квилти “устраивал хаос в офисе, выпуская других котов из комнаты".

"Одна из кошек помочилась на входной коврик, другая — в ящик для пожертвований", — рассказал работник.

Благодаря камерам наблюдения виновника удалось вычислить. Сотрудники приюта пробовали разные способы для сдерживания Квилти, в том числе купили специальный "детский замок", но коту все равно удавалось открыть дверь.

"Если кто-то ищет умного кота, который ладит с собаками, но не ладит с закрытыми дверьми, у нас есть кое-кто, кто вам точно подойдет", — написали в приюте.

Как сообщали Українські Новини, из-за внезапно появившегося на поле черного кота прервали матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги по американскому футболу между "Нью-Йорк Джайантс" и "Даллас Ковбойс".

Ранее американский кот стал звездой сети, пока наблюдал за салютом в честь Дня независимости.



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