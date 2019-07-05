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05 июля 2019, пятница, 21:32 2213
Жизнь 2019-07-05T21:51:19+03:00
Українські Новини
Фото дня: кот, наблюдающий за фейерверком, стал звездой сети

Фото дня: кот, наблюдающий за фейерверком, стал звездой сети

Кот, наблюдающий за фейерверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Кот, наблюдающий за фейерверком. Фото: rеddit.com/r/cats

Фото кота, который наблюдает за фейерверками в честь Дня независимости США, покорило пользователей сети.

Фото было обнародовано на развлекательном сервисе Reddit.

"Между тем, пока собаки по всей стране (США) прячутся под кроватями..." - говорится в подписи к фото.

Под фото жители США активно обсуждают поведение своих животных во время празднований. Большинство отметили, что их домашние любимцы предпочитают прятаться под кроватями.

"О, чувак, мой котенок не был доволен фейерверком. Он спрятался в шкафу для белья, и как только я вернулся домой, он вышел, чтобы зарычать и "защитить" меня от громких шумов", - рассказал один из пользователей сети.

"4 июля и канун Нового года - это две ночи в году, когда собаки и кошки, которые воевали в течение всего года, объединяют лапы и сжимаются вместе для комфорта под предметом мебели", - говорится в еще одном комментарии к фото.

Но есть и коты, которые никак не отреагировали на фейерверки.

"Ха-ха! Мой кот был безразличен ко всему этому. Еда важнее. Какой фейерверк?" - рассказал один из жителей США.

Отметим, в День независимости США в Вашингтоне пустили самые длинные по продолжительности салюты в истории города. Их стоимость также рекордная - в 10 раз больше цены традиционного шоу, сообщает "Голос Америки".

Кот, наблюдающий за фейерверком. Фото: rеddit.com/r/catsКот, наблюдающий за фейерверком. Фото: rеddit.com/r/cats

Как сообщали Українські Новини, ученые доказали, что домашние коты перенимают черты своих хозяев.

Кроме того, ученые рассказали, что кошки умеют предсказывать изменения в погоде.

Больше новостей о: кот Коты Фейерверк Фото дня День Независимости США

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